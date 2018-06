San Francisco (dpa) - Eine 19-jährige Japanerin ist beim Fotografieren in die Niagarafälle gestürzt und vermutlich tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben war die in Toronto lebende Studentin am Sonntag auf ein Geländer auf der kanadischen Seite der Wasserfälle gestiegen, um Fotos zu machen.

Dort verlor sie das Gleichgewicht und fiel in die Strömung, schrieb «USA Today» am Montag. Während der Suche nach der Leiche der jungen Frau fand die Polizei am Montagmorgen die Leiche eines Mannes. Die Polizei geht nicht von einem Zusammenhang zwischen den beiden Todesfällen aus.

USA Today