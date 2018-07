Kabul (dpa) - Bei einem Busunfall in der südafghanischen Provinz Kandahar sind 34 Menschen getötet worden, 24 weitere wurden verletzt. Grund des Unfalls war überhöhte Geschwindigkeit. Der Busfahrer verlor auf der Strecke von Kandahar in die Hauptstadt Kabul die Kontrolle über sein Fahrzeug, teilte das Büro des Provinzgouverneurs in Daman mit. Der Zustand von mehreren Verletzte sei kritisch, hieß es weiter.

