Schwangau (dpa) - Nach einem Seilbahnunfall nahe dem Schloss Neuschwanstein im Allgäu sind alle 20 Menschen gerettet worden. Die mehr als 18 Stunden in einer Gondel eingeschlossenen Touristen sowie der Gondelführer wurden am frühen Morgen mit einem Seil nach oben in einen Hubschrauber gezogen und in Sicherheit gebracht. Die Betroffenen, darunter auch fünf Kinder, wurden in einem Zelt medizinisch betreut sowie mit Essen, Getränken und Decken versorgt. Alle seien den Umständen entsprechend wohlauf, sagte ein Polizeisprecher.

