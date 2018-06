Lippstadt (dpa) - Ein ICE der Deutschen Bahn ist auf einem Bahnübergang in Lippstadt mit einem Traktor zusammengestoßen. Der Trecker war gerade dabei, die Schienen auf dem teilweise beschrankten Bahnübergang zu überqueren, als der Schnellzug in Richtung Paderborn heranraste. Der Fahrer rettete sich mit einem Sprung und ließ den Traktor auf den Schienen stehen. Laut Polizei wurde der Traktor durch den Zusammenstoß in zwei Teile zerschmettert. Verletzte gab es nicht. Die Bahnstrecke zwischen Lippstadt und Paderborn ist gesperrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.