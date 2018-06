Haldensleben (dpa) - In einer Mastanlage in Sachsen-Anhalt sind nach einem Stromausfall rund 117 000 Hühner verendet. Nach ersten Erkenntnissen fiel die Lüftung in dem Betrieb in Bülstringen im Landkreis Börde in sechs Hallen aus. Die Polizei schloss eine Straftat aus. Der Schaden wird auf 350 000 Euro geschätzt.

