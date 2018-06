Schwangau (dpa) - Die Polizei prüft Hinweise zu möglichen Hintergründen des Seilbahn-Unfalls im bayerischen Allgäu. Der Gleitschirmflug, der zu dem Unfall führte, hing möglicherweise mit Dreharbeiten für einen Film zusammen. Es zeichneten sich Erkenntnisse ab, die einen solchen Zusammenhang möglich erscheinen ließen, sagte ein Polizeisprecher in Kempten. Sollte sich dies bestätigen, kämen mehr Menschen für eine mögliche strafrechtliche Verantwortung infrage. 20 Menschen hatten über Stunden in einer Seilbahn-Gondel in den Alpen ausgeharrt. Erst am Morgen konnten Hubschrauber sie retten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.