Hasselt/Brüssel (dpa) - Der Himmel verdunkelt sich, plötzlich wütet ein heftiger Sturm: Bei einem Rockfestival in Belgien sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und rund 140 verletzt worden.

Das Unwetter zog am Donnerstagabend über das beliebte Festival Pukkelpop nahe der Stadt Hasselt. Bühnen, Zelte und Leinwände brachen über den Zuschauern zusammen. Drei Besucher kämpften am nächsten Tag noch ums Überleben. Bis zu zehn Menschen wurden schwer verletzt, der Rest leicht.

Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen rund 65 000 Musikfans auf dem Gelände gewesen sein. Internationale Stars wie die Foo Fighters, Eminem und The Offspring standen auf dem Programm. «Pukkelpop trauert», sagte Organisator Chokri Mahassine der Nachrichtenagentur Belga. Das ausverkaufte Festival wurde abgebrochen.

Die Toten sollen Medienberichten zufolge zwischen 15 und 59 Jahren alt gewesen sein. Unter ihnen seien keine Ausländer, sagte die Bürgermeisterin von Hasselt, Hilde Claes, am Freitag. Die Stadt liegt etwa eine Autostunde von Aachen entfernt.

Aus Respekt vor den Familien sollten zunächst keine weiteren Details über die Opfer veröffentlicht werden, sagte Bürgermeisterin Claes. Bereits am Abend nach der Tragödie waren drei Tote gemeldet worden. In der Nacht zum Freitag erlagen zwei weitere Menschen in Kliniken ihren schweren Verletzungen.

Das kurze, aber heftige Gewitter brachte Bühnenteile und Zelte zum Einsturz. Riesige Leinwände und tonnenschwere Metallgerüste brachen über den Festival-Besuchern zusammen. Bäume wurden entwurzelt, einer fiel auf ein Bierzelt.

«Der Himmel wurde komplett schwarz», erzählte eine Augenzeugin in der Online-Ausgabe der belgischen Zeitung «Le Soir». Dann seien Hagelkörner gefallen. «Es war das Ende der Welt.» Andere Zeugen berichteten, alles sei durcheinandergewirbelt worden, Menschen seien schreiend umhergelaufen.