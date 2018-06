Inhalt Seite 1 — Touristen mit Hubschraubern aus Gondel befreit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schwangau (dpa) - Seilbahn-Drama am Tegelberg: Mehr als 18 Stunden lang saßen 20 Menschen im bayerischen Allgäu in einer Gondel fest. Für eine Rettung mit Hubschraubern war es zunächst zu windig.

Erst am frühen Samstagmorgen konnten die Helikopter wieder starten und die Eingeschlossenen einzeln in 100 Meter Höhe aus der Gondel holen und in Sicherheit bringen. Ein Gleitschirmflieger hatte sich am Freitag aus noch ungeklärter Ursache in den Seilen der Tegelbergbahn verfangen und sie damit lahmgelegt. Der Gleitschirmflug in der Nähe von Schloss Neuschwanstein stand im Zusammenhang mit Fernsehaufnahmen. Der Gleitschirmpilot war im Tandemflug mit einem Reporter des Bayerischen Fernsehens unterwegs, wie eine Sprecherin der Bayerischen Rundfunks (BR) am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es sei um Aufnahmen für eine Urlaubsserie gegangen. Eigentlich habe im Anschluss eine Kamerafrau in einem zweiten Tandemflug starten sollen, dazu kam es dann wegen des Unfalls aber nicht mehr.

Aus einer zweiten festsitzenden Gondel konnten noch am Freitag 30 Insassen aus 70 Meter Höhe abgeseilt werden. Dies war nur möglich, weil diese Gondel über flacherem Gelände und nicht am Steilhang festsaß. Mit Hubschraubern waren am Freitag auch 132 Besucher der Bergstation ins Tal gebracht worden, die keine Rückfahrmöglichkeit mehr hatten.

Die 19 Touristen in der hoch hängenden Gondel, darunter fünf Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren, und der Gondelführer sollten zunächst auch noch am Freitagabend per Hubschrauber gerettet werden. Die Aktion musste jedoch wegen zu starken Windes abgebrochen werden. Die 20 Insassen mussten die Nacht in der nur rund zwölf Quadratmeter großen Kabine verbringen. Als Nottoilette dient eine kleine Luke im Gondelboden. Mit einem Seilfahrgerät brachte ein Bergretter Lebensmittel, Decken und Spielsachen zu der Gondel.

Zu einer Panik kam es nicht. Die Polizei führt dies unter anderem auf das «besonnene Verhalten des Gondelführers» zurück. Zudem habe zu den Festsitzenden die ganze Zeit über Funkkontakt bestanden. Nach Einbruch der Dunkelheit leuchteten die Rettungskräfte den Berg mit Flutlicht aus. Zahllose Schaulustige verfolgten das Berg-Drama vom Tal aus.

Im Morgengrauen begannen die Helfer am Samstag mit der Bergung. Das gute Flugwetter mit nur wenig Wind habe den «komplexen Einsatz» am Steilhang erleichtert, sagte der Sprecher der Bergwacht Allgäu, Roland Ampenberger. Wenige Stunden zuvor hatte es am Tegelberg, der bei Gleitschirmfliegern sehr beliebt ist, noch stark geregnet.

In Präzisionsarbeit positionierten sich die zwei Hubschrauber abwechselnd über der Gondel. Durch die Dachluke wurden die zuvor gut gesicherten Insassen dann nach und nach befreit und einzeln mit einer Winde zusammen mit einem Luftretter in den Hubschrauber hochgezogen. Die Aktion dauerte rund zwei Stunden. «Es lief alles glatt», sagte Bergwacht-Sprecher Ampenberger danach erleichtert.