Inhalt Seite 1 — Angst vor Riesen-Hurrikan in USA wächst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington/New York (dpa) - Die Angst vor Hurrikan «Irene» wächst: Der gewaltige Wirbelsturm sollte am frühen Samstagnachmittag (MESZ) auf die Ostküste der USA treffen.

In New York sollte vorsorglich der komplette öffentliche Nahverkehr eingestellt werden, Evakuierungen begannen, viele Flüge wurden gestrichen. In North Carolina kündigte starker Regen das Unwetter an. Das Hurrikanzentrum in Miami stufte «Irene» von Kategorie 2 auf 1 herunter. Entwarnung gab es aber nicht: Das gesamte Sturmgebiet, das nach Angaben des US-Senders CNN etwa so groß wie Europa ist, bleibe extrem gefährlich, warnten die Experten.

Es sei eine Flutwelle zu befürchten, die in Küstengegenden Strände wegschwemmen und Häuser, Geschäfte sowie andere Infrastrukturen beschädigen könne, warnte der Direktor des Hurrikanzentrums, Bill Read. «Außerdem wird es große, zerstörerische und lebensgefährliche Wellen geben.»

Für New York, wo «Irene» am Sonntag erwartet wird, gaben die Behörden eine Hurrikanwarnung heraus. Bürgermeister Michael Bloomberg ordnete die Evakuierung tieferliegender Gegenden an - nach seinen Worten hat es so etwas nie zuvor in der Geschichte der Millionen-Metropole gegeben. Davon seien rund 250 000 Menschen betroffen. «Man muss nur auf die Wetterkarten schauen, und man versteht, wie groß und einzigartig dieser Sturm ist.»

Die Windgeschwindigkeit im Zentrum des Sturms ging von 160 auf etwa 150 Kilometer pro Stunde zurück. Nach seinem Zerstörungszug durch die Karibik bewegt sich «Irene» laut Hurrikanzentrum mit einer Geschwindigkeit von rund 22 Stundenkilometern auf die Küste von North Carolina zu.

Insgesamt erklärten mindestens zehn Bundesstaaten an der Ostküste vorsorglich den Notstand, mehr als 100 000 Mitglieder der Nationalgarde hielten sich für Katastropheneinsätze bereit. Nach einem CNN-Bericht könnten 65 Millionen Menschen von dem Sturm betroffen sein. Vielerorts kam es zu Hamsterkäufen, in Supermärkten wurde Mineralwasser knapp.

US-Präsident Barack Obama und seine Familie brachen ihren Sommerurlaub auf der Prominenteninsel Martha's Vineyard (US-Staat Massachusetts) ab. Obama sprach von einem voraussichtlich «historischen Hurrikan». «Irene» werde wahrscheinlich «extrem gefährlich und kostspielig», sagte der Präsident weiter.