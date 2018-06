Inhalt Seite 1 — Hurrikan «Irene» trifft an US-Ostküste auf Land Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington/New York/Miami (dpa) - Mit heftigen Sturmböen und massiven Regengüssen hat der gewaltige Hurrikan «Irene» im US-Bundesstaat North Carolina die amerikanische Ostküste erreicht. In zahlreichen Küstenstädten standen ganze Straßenzüge unter Wasser.

Wegen «schlimmer Schäden» an Leitungen falle für hunderttausende Menschen der Strom aus, sagte Gouverneurin Beverly Perdue dem Sender CNN. In New York, wo der Sturm am Sonntag erwartet wird, herrschte derweil gespannte Ruhe. Bürgermeister Michael Bloomberg sprach mit Blick auf den Hurrikan von einem «lebensbedrohlichen Sturm».

Das Hurrikanzentrum in Miami hatte «Irene» in der Nacht zum Samstag zwar von Kategorie 2 auf 1 heruntergestuft, Entwarnung gab es aber nicht. Das gesamte Sturmgebiet, das nach Angaben des US-Senders CNN etwa so groß ist wie Europa, bleibe extrem gefährlich, warnten die Experten. Am Samstagmorgen maßen Meteorologen Windgeschwindigkeiten im Hurrikan von um die 140 Stundenkilometer, während sich das Hurrikansystem selbst mit etwas mehr als 20 Stundenkilometern nordwärts bewegte. Dem Sender zufolge sind US-weit rund 65 Millionen Menschen von «Irene» betroffen.

Nach den Worten von Gouverneurin Perdue riss der Sturm in ihrem Bundesstaat mindestens einen Menschen in den Tod. Das Auge des Hurrikans war am Samstagvormittag (Ortszeit) nahe Cape Lookout in North Carolina auf Land getroffen, nachdem «Irene» schon in der Karibik schwere Verwüstungen angerichtet hatte. Tausende Menschen hatte zuvor Schutz in Notunterkünften gesucht. Beliebte Badeorte waren verwaist. Nach Angaben des US-Senders ABC wurden mehr als 24 000 Flüge gestrichen.

New Yorks Bürgermeister Bloomberg hatte am Freitag zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt eine Evakuierung tieferliegender Gegenden der Stadt angeordnet. Davon sind rund 250 000 Menschen betroffen. Manche U-Bahn-Stationen und Straßen selbst in Manhattan waren am Samstag menschenleer - was im geschäftigen New York eigentlich nie vorkommt. An der Wall Street hatten die Mitarbeiter der New York Stock Exchange an ein paar Stellen Sandsäcke gestapelt, um etwaige Wassermassen von den Eingängen fernzuhalten. Nach bisherigem Stand soll die Börse aber am Montag wieder normal öffnen.

Die Arbeiter auf der Baustelle des World Trade Centers bereiteten sich ebenfalls auf «Irene» vor. Vor allem der sogenannte Freedom Tower, der einmal das höchste Gebäude der Millionenmetropole werden soll, bietet dem Wirbelsturm viel Angriffsfläche. Er steht an der Südspitze Manhattans unweit des Hudson River. Auf dem Fluss fuhr am Samstagmorgen kaum ein Boot, auch der Schiffsverkehr zur Freiheitsstatue ruhte. Die Mülleimer an der Uferpromenade waren entfernt, Parkgaragen versuchten sich mit Sandsäcken zu schützen.

Wie vielerorts an der US-Atlantikküste deckten sich auch in New York die Menschen in letzter Minute noch mit dem Nötigsten für den nahenden Sturm ein. Vor allem Wasser in Flaschen und Kanistern war begehrt - und in vielen Läden ausverkauft. Einige Touristen hatten in den vergangenen Tagen in aller Eile die Stadt verlassen, bevor die Flughäfen ihren Betrieb einstellen müssen. Andere blieben eigens, um sich das Naturschauspiel aus nächster Nähe anzuschauen. Am Samstag zogen sie mit Reiseführern in der Hand durch Manhattan.