Inhalt Seite 1 — «Irene» wütet über der US-Ostküste Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (dpa) - Dem gewaltigen Wirbelsturm «Irene» sind in seinen ersten zwölf Stunden nach dem Auftreffen auf Land in den USA schon neun Menschen zum Opfer gefallen.

Als neuntes Opfer meldete CNN am Samstagabend (Ortszeit) einen Mann, der im Chesterfield County in Virginia in seinem eigenen Haus von einem Baum erschlagen wurde. Auch die anderen Opfer starben durch entwurzelte Bäume, herumfliegende Trümmerteile oder in ihren Autos. Mehr als eine Million Haushalte war am Samstag ohne Strom, vor allem in den Südstaaten. Und der Höhepunkt stand zu diesem Zeitpunkt noch bevor: «Irene» sollte am Sonntag auf die Millionenmetropole New York treffen.

«Irene» soll an der nördlichen US-Ostküste, die nur sehr selten von den tropischen Wirbelstürmen heimgesucht werden, der stärkste Sturm seit mehr als einem viertel Jahrhundert sein. «Gloria» hatte 1985 schwere Verwüstungen angerichtet, damals war der Sturm aber bei Ebbe gekommen. «Irene» wird nun aber auch bei Flut Wassermassen gegen die Küste drücken, deshalb wird mit schweren Überschwemmungen gerechnet. Hinzu kommt, dass Einfamilienhäuser in den USA typischerweise aus Holz sind. Damit sind sie längst kein so sicherer Schutz wie Stein- oder Betonhäuser - wobei selbst die zuweilen der Kraft der Stürme nicht gewachsen sind.

Erste Regenfälle hatten am ganzen Samstag «Irene» in New York angekündigt. Der öffentliche Verkehr stand bereits still, U-Bahnen und Busse fuhren nicht, die Flughäfen waren dicht. Die Behörden hatten Evakuierungen angeordnet und viele wichtige Straßen gesperrt. Am späten Abend wurde auch die untere Fahrbahn der wichtigen George-Washington-Brücke gesperrt, die Manhattan mit New Jersey verbindet. Auch in Boston wurden Brücken gesperrt, die U-Bahnen fuhren ebenso nicht.

«Irene» war am Morgen kurz vor acht in North Carolina zum ersten Mal auf Festland in den USA getroffen. Die Infrastruktur wurde schwer getroffen. Allein im Bundesstaat Virginia seien mehr als 610 000 Haushalte und Geschäfte ohne Elektrizität, sagte Gouverneur Bob McDonnell CNN. Das seien weit mehr als eine Million Menschen. «Und wir erwarten, dass es noch sehr viel mehr werden», sagte er.

In North Carolina hatten laut CNN mindestens 516 000 Haushalte und Geschäfte keinen Strom, in Maryland waren es laut Gouverneur Martin O'Malley zunächst 40 000. Schlechte Nachrichten auch für die Südspitze Manhattans: In der teuren Gegend, die allerdings durch jetzt geschlossene Büros dominiert ist, könnte der Strom vorsorglich abgedreht werden müssen. Weil viele Leitungen über der Erde liegen, ist das amerikanische Stromnetz besonders verwundbar.

Bericht US-Hurrikanzentrum