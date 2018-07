Berlin (dpa) - Die Bahn will trotz des geplanten Stellenabbaus kein Reisezentrum schließen. «Wir haben derzeit 400 Standorte, und es bleiben 400», sagte Konzernchef Rüdiger Grube der «Süddeutschen Zeitung» (Donnerstag). Der Service werde dort sogar besser werden. «Dafür stehe ich persönlich gerade.»

Der Konzern hatte angekündigt, bis 2016 rund 700 der 2350 Stellen in den Reisezentren zu streichen. Grube verteidigte das Vorhaben. «Immer mehr Menschen kaufen ihre Fahrkarte im Internet oder am Automaten.» Die Bahn habe in den Reisezentren zuletzt nicht einmal mehr halb so viele Fahrscheine verkauft wie zehn Jahre zuvor, darauf müsse das Unternehmen reagieren.

Im Internet sind viele Fahrkarten und Reservierungen günstiger zu haben. Grube sagte, nach Umfragen seien die Kunden der Reisezentren sehr zufrieden. Auch vor diesem Hintergrund sei der Stellenabbau vertretbar. Zudem stecke die Bahn in diesem Jahr sieben Millionen Euro in die Modernisierung der Verkaufsstellen.

Gewerkschaften hatten davor gewarnt, Zentren zu schließen. Sie fordern ausreichend Personal für die Fahrgäste, die ihre Karten nicht am Automat oder im Internet kaufen wollen. Die Bahn will für 350 betroffene Beschäftigte andere Stellen im Unternehmen finden, die übrigen 350 scheiden nach dem Plan altersbedingt aus.