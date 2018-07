Inhalt Seite 1 — Bahn und SPD zerreißen Geißler-Vorschlag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stuttgart (dpa) - Aus für die Kombilösung? Deutsche Bahn und die SPD haben der Kompromissidee von Stuttgart-21-Schlichter Heiner Geißler eine Abfuhr erteilt. Jetzt hilft den Gegnern um den grünen Ministerpräsidenten Kretschmann wohl nur noch ein Wunder.

Die Deutsche Bahn ist kategorisch gegen Geißlers Kompromissvorschlag für eine Kombilösung aus Kopf- und Tiefbahnhof. Die SPD hält die Idee im Gegensatz zum grünen Koalitionspartner für tot.

Geißler hatte vorgeschlagen, statt des unterirdischen Durchgangsbahnhofs eine Kombilösung aus überirdischer Station für den Regional- und unterirdischer für den Fernverkehr zu bauen. Die Spitzen der grün-roten Koalition wollen sich am Donnerstag auf das weitere Vorgehen im Streit um das Milliardenprojekt verständigen.

Stuttgart-21-Sprecher Wolfgang Dietrich sagte am Mittwochabend der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart: «So langsam reicht es ja mit den Varianten. Wir müssen nämlich bauen.» Die Schlichtung sei beendet. «Wir fragen uns schon, ob das Ganze ein taktisches Manöver einzelner ist, ein Versuch, die Kosten in die Höhe zu treiben.»

Nach einer eigenen Kalkulation der Bahn würden gegen den Geißler-Vorschlag allein Kosten in Höhe von 5,2 Milliarden Euro sprechen - diese Zahl hatte auch die Stadt Stuttgart genannt. Das läge mehr als eine Milliarde Euro über der Kalkulation für Stuttgart 21 in Höhe von rund 4,1 Milliarden Euro. Vor allem müsse das bestehende Gleisvorfeld für rund 1,3 Milliarden Euro saniert werden, so Dietrich.

Aber auch andere Gründe sprechen aus Sicht der Bahn gegen den Vorschlag: So müssten genauso wie für Stuttgart 21 Grundwasser abgepumpt werden und Tunnel gebaut werden - wogegen die S-21-Gegner vehement protestierten. Der Südflügel des Bahnhofs müsse in beiden Fällen abgerissen werden - doch hinzu komme, dass eine neue Planung nötig sei, was das Bahnprojekt um Jahre zurückwerfen würde.

Der SPD-Fraktionschef und Stuttgart-21-Befürworter Claus Schmiedel sagte der dpa: «Niemand kann die Grünen daran hindern, weiter auf diesem Vorschlag rumzureiten. Aber ein Projekt der grün-roten Koalition wird das nicht.» Geißlers Plan für einen verkleinerten Kopfbahnhof für den Regionalverkehr und eine viergleisige Durchgangsstation für die Fernzüge habe sich als «Fata Morgana» entpuppt. «Dieser angebliche Kompromiss ist nicht bezahlbar und würde den Stand der Planung auf Null drehen.»