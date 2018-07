Hamburg (dpa) - Ein überfüllter Zug der Hamburger S-Bahn ist im Tunnel zwischen den Bahnhöfen Altona und Königstraße evakuiert worden. Unter den Passagieren war Panik ausgebrochen, als es laut Polizei zwischen mehreren Insassen zu Rangeleien kam. In mehreren Notrufen hatten Zeugen zuvor davon gesprochen, dass sich Fußballfans auf dem Bahnhof prügelten. In dem Zug der Linie S3 saßen nach dem Spiel zwischen dem HSV und Hertha BSC viele betrunkene und aggressive Fußballfans. Einige versuchten, Scheiben einzuschlagen. Da angeblich einige der Fans in den Tunnel liefen, wurde der Strom abgeschaltet.

