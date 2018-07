FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Donnerstag weiter bei der Marke von 1,44 US-Dollar notiert. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,4410 Dollar und damit in etwa soviel wie am Morgen. Händler berichteten von einem fundamental impulslosen Handel, der im Wesentlichen von der Aktienmärkten getrieben worden sei. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochmittag auf 1,4477 (Dienstag: 1,4360) Dollar festgesetzt.

In Abwesenheit entscheidender Konjunkturdaten stand der Vormittagshandel laut Marktbeobachtern im Zeichen der Aktienmärkten. Am deutschen Markt stellten sich den dritten Tag in Folge Verluste ein. Gegen Mittag lag der Dax <DAX.ETR> kräftig mit rund 3,2 Prozent im Minus. Am Devisenmarkt gab der Euro zwischenzeitliche Gewinne wieder ab.

Im weiteren Verlauf dürften die Anleger vor allem in Richtung USA blicken. Dort wird eine Reihe von Konjunkturdaten veröffentlicht. Neben den Verbraucherpreisen stehen die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt an. Zudem werden Daten vom Immobilienmarkt und Stimmungsindikatoren veröffentlicht.