FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> ist am Montag gestiegen und hat zuletzt um die Marke von 1,45 US-Dollar gependelt. Im Mittagshandel stand die Gemeinschaftswährung bei 1,4513 Dollar. Zuvor erreichte der Euro mit einem starken Kurssprung in der Spitze 1,4548 Dollar und damit den höchsten Wert seit Anfang Juli. Am frühen Morgen stand er noch zeitweise auf einem Tagestief bei 1,4467 Dollar. Zuletzt kostete ein Dollar 0,6888 Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,4402 (Donnerstag: 1,4424) Dollar festgesetzt.

Bernanke hatte am vergangenen Freitag keine konkreten Hinweise für Hilfsmaßnahmen zur Belebung der schwächelnde US-Wirtschaft geliefert. Allerdings machte der Notenbankchef deutlich, dass die Fed für weitere Maßnahmen zur Stimulierung der US-Wirtschaft bereitstehe. Bernanke habe sich "sein Pulver trocken gehalten", hieß es in einem Marktkommentar der HSH Nordbank. Die Rede habe deutlich gemacht, "dass auf Sicht der nächsten drei Monate" eine weitere Lockerung der Goldpolitik in den USA durchaus möglich sei. Das habe den US-Dollar zu Beginn der Woche belastet und dem Kurs des Euro Auftrieb verliehen, schreiben die HSH Nordbank-Experten.