FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Dienstag mit leichten Kurseinbußen auf enttäuschende Wachstumszahlen aus Deutschland reagiert. Nach Veröffentlichung der Zahlen sank der Euro auf bis zu 1,4390 US-Dollar und kostete damit etwa einen halben Cent weniger als in der Nacht zum Dienstag. Ein Dollar war zuletzt 0,6949 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagmittag auf 1,4309 (Freitag: 1,4250) Dollar festgesetzt.

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts hat die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal spürbar an Fahrt verloren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von April bis Juni lediglich um 0,1 Prozent zum Vorquartal. Von dpa-AFX befragte Experten hatten mit einer Rate von 0,4 Prozent gerechnet. Zudem wurde das sehr starke Quartalswachstum zu Jahresbeginn etwas geringer als bislang ausgewiesen. Demnach ist die deutsche Wirtschaft von Januar bis März nicht um 1,5 Prozent, sondern um 1,3 Prozent gewachsen.