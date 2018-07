NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> ist am Mittwoch angesichts einer weiter extrem nervösen Stimmung an den Devisenmärkten unter Druck geblieben. Im Handelsverlauf musste die Gemeinschaftswährung innerhalb weniger Minuten sämtliche Kursgewinne vom Vortag nach den jüngsten Aussagen der US-Notenbank zur künftigen Geldpolitik wieder abgeben. Der Euro rutschte bis auf ein Tagestief bei 1,4164 US-Dollar und erholte sich dann nur etwas. Zuletzt notierte bei 1,4194 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) aber hatte den Referenzkurs zuvor noch auf 1,4367 (Dienstag: 1,4267) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,6960 (Dienstag: 0,7009) Euro.

Am Nachmittag hätten Marktgerüchte über eine angeblich drohende Abstufung der Kreditwürdigkeit Frankreichs die Kurserholung des Euro abrupt beendet und eine neue Talfahrt ausgelöst, sagten Händler. Der Auslöser sollen Aussagen einer Vertreterin der US-Ratingagentur Fitch gewesen sein. Im weiteren Handelsverlauf stellte sich aber heraus, dass die Aussagen nicht von der Agentur Fitch stammen, sondern von der Tochterfirma Fitch Solutions. Diese aber ist nicht an Bewertungen der Kreditwürdigkeit beteiligt. Fitch beurteilt Frankreich nach wie vor wie alle anderen Agenturen auch mit der Bestnote "AAA" und dem Ausblick "stabil". Das heißt, es ist keine Abstufung zu erwarten.

Die Gerüchte über eine angeblich drohende Abstufung der Kreditwürdigkeit Frankreichs schickten auch die europäischen Aktienmärkte erneut auf Talfahrt, nachdem sie am Dienstag noch überwiegend leicht im Plus geschlossen hatten. Insofern begründeten Händler die Verluste beim Euro auch mit Sorgen, wonach sich diese leichte Erholung nicht als nachhaltig erweisen könnte.

Für den Devisenexperten Rainer Sartoris von der Düsseldorfer Bank HSBC Trinkaus sind die jüngsten Kursbewegungen an den Märkten ein Hinweis auf die weiter hohe Nervosität der Investoren. Auch in den kommenden Tagen sei weiter mit einem unruhigen Handel an den Devisenmärkten zu rechnen, sagte Sartoris.