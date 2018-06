(Der Referenzkurs am Ende des ersten Absatzes wurde aktualisiert und die Daten vom Mittwoch eingesetzt. In der ursprünglichen Meldung waren noch die Zahlen vom Dienstag enthalten.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Mittwoch gestützt durch freundliche Aktienmärkte fester tendiert. Die europäische Gemeinschaftswährung stieg in der Spitze bis auf 1,4482 US-Dollar. Zuletzt fiel der Euro zurück und sank bis 1,4425 Dollar. Im Vormittagshandel hatte der Euro zeitweise nur 1,4382 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,4433 (Dienstag: 1,4462) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,6929 (0,6915) Euro.

"Der Eurokurs hat von den sehr freundlichen Aktienmärkten profitiert", sagte Stephan Rieke, Devisenexperte von der BHF-Bank. Die positive Grundstimmung sei zudem durch gute Konjunkturdaten aus China und den USA verstärkt worden. Zudem hoffe man auf weitere Unterstützung der Wirtschaft durch die US-Notenbank. Am Freitag wird Notenbankchef Ben Bernanke eine Rede auf einer Konferenz der amerikanischen Zentralbank halten.

Der schwächer als erwartet ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex konnte die Erholung des Euro nicht verhindern. Der Ifo-Index war von 112,9 Punkten im Vormonat auf 108,7 Zähler gefallen. "Nach einer Reihe von zuletzt enttäuschenden Zahlen sind die Märkte sowieso schon sehr pessimistisch gewesen", sagte Rieke. Zudem schaue der Devisenmarkt bei den Konjunkturdaten derzeit vor allem auf die USA. Unter Druck gerieten an den Märkten der Schweizer Franken und das Gold. Beide dienten zuletzt als sichere Alternative zu Euro und Dollar.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87710 (0,87600) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 110,51 (110,72) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,1403 (1,1410) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> festgelegt. Der Preis für eine Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1.770,00 (1.876,00) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 40.450,00 (41.170,00) Euro.