Bern (dpa) - Der Schweizerischen Nationalbank (SNB) geht die jüngste leichte Schwächung des Frankens noch nicht weit genug. Sie werde die Liquidität auf dem Geldmarkt nochmals deutlich erhöhen, erklärte die SNB am Mittwoch.

Damit greift die Notenbank bereits zum dritten Mal zu diesem Instrument, um den Franken nach unten zu drücken. Exportorientierte Schweizer Unternehmen leiden derzeit extrem unter der Stärke der heimischen Währung. Der Franken war in den vergangenen Monaten im Vergleich zum Euro im Aufwind, weil er als «sicherer Hafen» für Anleger in Krisenzeiten gilt.

Die bisher getroffenen Maßnahmen gegen die Frankenstärke zeigen laut SNB nun aber Wirkung. Tatsächlich ist der Kurs des Franken in den vergangenen Tagen zu anderen wichtigen Währungen auch merklich gefallen. «Trotzdem bleibt der Schweizer Franken massiv überbewertet», begründete die Notenbank die erneuten Maßnahmen.

An den Devisenmärkten stellte sich jedoch kurioserweise nicht die gewünschte Wirkung ein, im Gegenteil: Der Franken legte am Mittwoch sowohl zum Euro als auch zum Dollar zu, nachdem er am Morgen auf den tiefsten Stand seit Beginn der Börsenturbulenzen Anfang August gesunken war. Händler verwiesen darauf, dass am Markt noch stärkere Maßnahmen erwartet worden seien.

Die SNB bekräftigte, dass sie auch weitergehende Schritte nicht ausschließe. Am Markt gab es Gerüchte, dass sie gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank (EZB) gegen die Franken-Aufwertung vorgehen könnte.

Der starke Franken drückt auch auf das Preisgefüge in der Schweiz. In den grenznahen Regionen kaufen die Konsumenten lieber im Euroraum, obwohl dort auch der Schweizer Einzelhandel vereinzelt bereits seine Waren zum Eurokurs anbietet.

Der größte Einzelhändler der Schweiz, die Migros, senkt ab Montag die Preise von über 500 Markenartikeln - als Reaktion auf den starken Franken. Erste Verhandlungen mit Lieferanten seien erfolgreich verlaufen, erklärte der Großverteiler. Die Nummer Zwei des Landes, Coop, hat sogar Waren aus den Regalen genommen, weil er sich mit den Lieferanten nicht auf Preissenkungen hat einigen können.