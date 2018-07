Addis Abeba/Genf (dpa) - Die Zahl der Flüchtlingskinder, die die Hungerkatastrophe am Horn von Afrika nicht überleben, ist in den vergangenen Wochen alarmierend gestiegen.

Im Camp Kobe im äthiopischen Dolo Ado, in dem zurzeit 25 000 Menschen leben, seien seit Juni täglich zehn Kinder unter fünf Jahren gestorben, teilte das Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) am Dienstag mit. Die häufigste Ursache sei Unterernährung, aber auch ein Masern-Ausbruch in dem Flüchtlingslager habe bereits Opfer gefordert.

«Diese tödliche Kombination hat in der Geschichte bereits ähnliche Todesraten bei früheren Hungerkrisen in der Region gefordert», sagte UNHCR-Sprecher Adrian Edwards, in Genf. Die UN wollen mit Massenimpfungen dagegen halten. In Kobe habe man damit schon begonnen, die anderen Auffanglager würden folgen.

In den vier Lagern in Dolo Ado leben nach UN-Angaben mittlerweile mehr als 119 000 Menschen, die überwiegend aus Somalia stammen. Das Bürgerkriegsland ist besonders schwer von der schlimmsten Dürre seit 60 Jahren in der Region betroffen.

