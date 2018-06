New York (dpa) - New York säuft ab: Ein Dauerregen stoppte mehrere U-Bahnlinien, der Verkehr auf den Straßen war weitgehend lahmgelegt. Der Kennedy-Flughafen meldete einen Rekord: Hier fiel innerhalb von 24 Stunden so viel Regen wie noch nie seit Beginn der Messungen vor 116 Jahren, berichteten die «New York Daily News». Demnach regnete es in der Metropole an einem Tag so viel wie sonst in zwei Monaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.