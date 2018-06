New York (dpa) - Mehr als 24 Stunden Dauerregen haben einige Teile der Stadt New York in Wassermassen versinken lassen. Insbesondere auf Staten Island waren die Fluten in einigen Straßen hüfthoch. Autos steckten fest, Tausende Keller liefen voll. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. In Manhattan mussten einige U-Bahn-Stationen geschlossen werden, weil Schächte unter Wasser standen. Auf den Stadtautobahnen ging es teilweise nur im Schritttempo voran. Schnelle Entlastung ist nicht in Sicht: Die nächsten zwei Tage soll es weiter regnen, allerdings nicht mehr so stark.

