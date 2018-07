Offenbach (dpa) - Heute lässt der Regen im Norden nur langsam von der Nordsee her nach. In den anderen Bereichen ist es wechselnd bewölkt, es kommt zu Schauern, auch Gewitter mit örtlichem Starkregen sind möglich.

Am freundlichsten bleibt es noch im Süden mit nur vereinzelten Schauern, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 18 Grad an der See und bis 26 Grad im Süden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest, im äußersten Norden auch aus nordöstlicher Richtung.

Deutscher Wetterdienst