Offenbach (dpa) - Am Samstag ist es in Alpennähe anfangs noch wolkig, es besteht dort aber nur noch eine geringe Schauerwahrscheinlichkeit. Ansonsten sorgt ein Hoch in ganz Deutschland für einen sonnigen und trockenen Tag mit nur wenigen Wolken.

Dabei liegt die Höchsttemperatur im Norden und Osten zwischen 19 und 24 Grad, sonst bei 23 bis 28 Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Im Oberrheingraben sind örtlich Werte nahe 30 Grad möglich.

Der Wind weht überwiegend schwach aus unterschiedlicher Richtung, lediglich im Norden und Nordosten anfangs noch mäßig, an der Ostsee auch frisch aus westlicher Richtung.