Potsdam (dpa) - Der Klimawandel lässt Hurrikans an Stärke gewinnen. Der Forscher Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hält es im dpa-Interview «Vier Fragen, vier Antworten» für nicht ausgeschlossen, dass eines Tages Hurrikans Europa treffen könnten. Die Nord- und Ostsee sind dafür aber zu kalt.

Können Schäden durch Hurrikans wie «Irene» vorhergesagt werden?

Levermann: «Einzelne Hurrikans vorherzusagen ist sehr kompliziert. Es ist so etwas wie Wettervorhersage, die einzelnen Pfade oder die Stärke von Hurrikans vorherzusagen. Was wir aber wissen ist, dass die Stärke der Hurrikans zunimmt mit der Oberflächentemperatur des Ozeans. Und diese Oberflächentemperatur hat in den letzten Jahren, tatsächlich in den letzten Dekaden unter der globalen Erwärmung zugenommen.»

Der Klimawandel lässt Hurrikans also an Stärke gewinnen. Hat er auch Auswirkungen auf die Gebiete, in denen solche Wirbelstürme auftreten?

Levermann: «Hurrikans können nur ab einer gewissen Meerestemperatur auftreten. Deshalb treten sie ja immer im Sommer auf. Das Gebiet, in denen Hurrikans auftreten können, erweitert sich aber unter globaler Erwärmung ... Deshalb müssen wir uns jetzt Sorgen machen um Hurrikans, die jetzt zum Beispiel nach New York einfallen.»

Könnte es solche Hurrikans auch bei uns geben?

Levermann: «In der Nordsee oder der Ostsee ist es zu kalt, als dass dort Hurrikans entstehen könnten. Vor einigen Jahren ist jedoch ein Hurrikan in Richtung der portugiesischen Küste gezogen - das war bis dahin undenkbar. Jetzt müssen wir uns tatsächlich überlegen, ob wir auch in Europa eine Hurrikan-Saison bekommen können in der Zukunft. Das ist aber noch nicht entschieden.»