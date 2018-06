Offenbach (dpa) - Heiße Tage, schwüle Nächte: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für heute eine Hitzewarnung herausgegeben. Sie gilt für Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Teile von Sachsen.

«Am Dienstag wird bei gefühlten Temperaturen über 40 Grad eine extreme Wärmebelastung erwartet», hieß es am Montag auf der Homepage des DWD. Außerdem muss lokal mit starken Gewittern gerechnet werden.

Damit wird es pünktlich zum Ende der sogenannten Hundstage noch mal richtig heiß in Deutschland. Sie sind oft die heißeste Zeit des Jahres und dauern vom 23. Juli bis zu diesem Mittwoch. Die Thermometer zeigen bis zu 33 Grad, im Nordwesten stellenweise nur bis 24 Grad - es ist dabei aber sehr schwül und daher gefühlt heißer. «Und schon gehen die ersten Klagen wieder los: "Wärme ja, aber bitte nicht gleich so warm und schon gar nicht so schwül"», sagte Meteorologin Dorothea Paetzold in Offenbach. Sie warnte vor lokal sehr starken Gewittern mit Platzregen, Hagel und Sturmböen. «Mit Gewittern muss immer gerechnet werden.»

Weil die Gewitter so lokal und damit so schwer vorherzusagen seien, rät die Wetterexpertin dazu, den Himmel möglichst regelmäßig zu beobachten. «Auch der Getränkevorrat sollte aufgefüllt werden, denn der Organismus braucht derzeit reichlich Flüssigkeit.»

Mit einer Tropennacht hatte die Woche vielerorts begonnen. Zum ersten Mal in diesem Sommer blieben die Temperaturen in der Nacht zum Montag in mehreren Städten über der 20-Grad-Marke. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es sich auf 13 bis 20 Grad ab.

Mit Schauern und Gewittern, die mancherorts mit kräftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen einhergehen können, ist auch am Mittwoch zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 33 Grad. Trocken wird es auch am Donnerstag nicht. Im Südosten der Republik können sich die Menschen aber zumindest über länger anhaltenden Sonnenschein freuen.