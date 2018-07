Offenbach (dpa) - Am Mittwoch ist es nach Norden hin wechselnd bewölkt, in Küstennähe zeitweise auch stärker bewölkt. Dabei sind dort vereinzelt kurze Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Im Süden ist es bei nur wenigen Wolken sonnig und trocken. Die Temperatur steigt auf 20 Grad in Küstennähe, sonst auf 24 bis 29 Grad, am Oberrhein teils über 30 Grad, so der DWD.

Der Wind weht meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen, in Küstennähe teils mäßig um West. In der Nacht zum Donnerstag ist es im Norden teils wolkig, sonst verbreitet wolkenarm oder klar. Es bleibt trocken. Die Temperatur sinkt auf 17 Grad im Südwesten bis 11 Grad im Norden. Der Wind weht meist schwach und kommt vorwiegend aus östlichen Richtungen.