Offenbach (dpa) - Heute ist es nach Auflösung von Frühnebelfeldern im Norden wechselnd bewölkt und in Küstennähe fallen örtlich kurze Schauer. Sonst ist es heiter bis wolkig und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Die Temperatur steigt auf 21 Grad in Küstennähe, sonst auf 24 bis 29 Grad, am Oberrhein sind 30 Grad möglich. Nachmittags sind über den Bergländern sowie direkt an den Alpen ganz vereinzelt Wärmegewitter möglich.

Der Wind weht meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen, in Küstennähe teils mäßig um West.