Washington (dpa) - Trotz Verwüstungen durch den Hurrikan «Irene» im US-Staat North Carolina sind die Schäden dort nach Angaben der US-Küstenwache wohl nicht so massiv wie befürchtet.

«Alles in allem ist der Schaden nicht annähernd so schlimm wie erwartet», sagte Küstenwachen-Konteradmiral William Lee dem Sender CNN am Samstag (Ortszeit) nach einem Überflug jener Gegend, wo der Sturm am Samstag auf Land getroffen war. «Es waren nur einige wenige Bäume umgestürzt. Ich habe Hinweise auf Überflutungen gesehen.» Alleine in North Carolina gab es aber mindestens fünf Todesopfer durch den Sturm.

