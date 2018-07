Offenbach (dpa) - Am Mittwoch ist es teils sonnig, teils wolkig. Bereits am Morgen und am Vormittag ziehen von Südwesten her lokal kräftige Gewitter in den Westen und die Mitte.

Im weiteren Tagesverlauf entwickeln sich in weiten Teilen des Landes lokale Gewitter, die von Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen begleitet sein können. Es besteht Unwettergefahr, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Am längsten trocken und auch sonnig bleibt es wahrscheinlich in den südöstlichen Landesteilen, und auch im äußersten Westen und Nordwesten stabilisiert sich die Situation später. Es bleibt verbreitet schwül und im Süden und Osten auch heiß mit Temperaturmaxima von 28 bis 33 Grad. Sonst liegen die Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad, nach Nordwesten hin um 23 Grad.

Abgesehen von Gewitterböen weht der Wind schwach, im äußersten Norden auch mäßig aus vorherrschend westlichen Richtungen.