Offenbach (dpa) - Heute Mittag und tagsüber ist es vor allem nach Süden hin heiter, in der Mitte und im Norden teils auch stärker bewölkt. Von Westen her fällt gelegentlich etwas Regen, der sich nachmittags in den Osten Deutschlands verlagert.

Dann gibt es im Westen vermehrt sonnige Abschnitte, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Auch etwa südlich einer Linie vom Saarland bis ins nördliche Bayern bleibt es weitgehend trocken, am Alpenrand muss aber mit vereinzelten Schauern gerechnet werden.

Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad an der Küste und 26 Grad am Oberrhein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.