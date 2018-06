Bologna (SID) - Basketball-Superstar Kobe Bryant steht vor einem Kurz-Engagement beim italienischen Erstligisten Virtus Bologna. Der 15-malige Meister hat dem NBA-Star von den Los Angeles Lakers ein reizvolles Angebot unterbreitet. Für drei Einsätze in der italienischen Topliga soll die "Black Mamba" 800.000 Dollar (umgerechnet 600.000 Euro) erhalten.

Bryants Agent Rob Pelinka wollte am Donnerstag mit den Verantwortlichen des Klubs verhandeln. Der 33-jährige Bryant soll bis Mitte November bei den drei Ligaspielen gegen Rom, Mailand und Cremona im Trikot der Italiener auflaufen.

Der 13-malige Allstar denkt wegen des Lockouts in der nordamerikanischen Profiliga NBA seit längerer Zeit über ein Engagement in Europa nach. Der türkische Spitzenklub Besikats Istanbul hatte bereits Ende Juli Interesse an Bryant bekundet.