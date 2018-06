Frankfurt/Main (dpa) - Neu entfachte Sorgen um die Konjunktur haben die jüngste Talfahrt des Dax am Donnerstag beschleunigt. Der Leitindex sackte um 4,96 Prozent auf 5164,21 Punkte ab und fuhr damit den größten Tagesverlust seit rund zweieinhalb Wochen ein.

Alle Dax-Einzelwerte lagen mehr als eineinhalb Prozent im Minus. Bereits am Vortag hatte der Leitindex deutlich nachgegeben, insgesamt stehen nun in dieser Woche drei Handelstage mit klaren Kursverlusten zu Buche. Der MDax sank am Donnerstag um 5,66 Prozent auf 8230,49 Punkte, der TecDax büßte 4,73 Prozent auf 654,74 Punkte ein.

Die Aussagen der US-Notenbank Fed vom Vorabend drückten stark auf die Stimmung, wie Marktbeobachterin Anita Wisniewska-Paluch von Gekko Global Markets sagte. Die Fed hatte am Mittwochabend wegen «signifikanter Abwärtsrisiken» für die US-Konjunktur wie erwartet die Umschichtung von Anleihekäufen angekündigt. Viele Experten bezweifeln aber die Wirkung der Maßnahme.

Weltbank-Präsident Robert Zoellick sagte indes mit Blick auf die Weltwirtschaft, er halte ein neuerliches Abgleiten in die Rezession zwar nach wie vor für unwahrscheinlich: «Aber mein Vertrauen verliert täglich an Boden angesichts des stetigen Flusses an schlechten Nachrichten.» Belastend wirkten auch Abstufungen der Kreditwürdigkeit einiger italienischer und US-amerikanischer Banken sowie ein schwacher Einkaufsmanagerindex aus China. Abgerundet wurde das Bild von US-Jobdaten: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank nicht so deutlich wie erhofft.