San Francisco (dpa) - Das Online-Netzwerk Facebook will seine Nutzer mit überarbeiteten Profilen enger an sich binden. Mitglieder können auf einer Zeitleiste wichtige Dinge aus ihrem Leben zeigen. So erzähle man die ganze Geschichte seines Lebens auf einer einzigen Seite, sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Facebook will mit neuen Funktionen den Austausch unter seinen Nutzern anfachen. Sie sollen beispielsweise sehen können, welche Musik ihre Freunde gerade über den auf der Plattform hören, und selbst einschalten können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.