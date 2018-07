Inhalt Seite 1 — Finale im HP-Führungschaos: Kommt frühere Ebay-Chefin? Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (dpa) - Die Zeit des deutschen Managers Léo Apotheker an der Spitze des Computerriesen Hewlett-Packard ist laut Medienberichten abgelaufen. Nach US-Börsenschluss am Donnerstag solle die frühere Ebay-Chefin Meg Whitman als Nachfolgerin vorgestellt werden.

Das berichteten unter anderem die «Financial Times» und das US-Blog «All Things Digital». Der frühere SAP-Chef Apotheker übernahm den Führungsjob beim weltgrößten Computerkonzern erst im vergangenem November. Ein umstrittener Strategiewechsel könnte ihm zum Verhängnis geworden sein.

Apotheker hatte den drastischen Strategieschwenk vor rund einem Monat angekündigt - mit Rückendeckung des Verwaltungsrates. Er will die PC-Sparte abstoßen und auf das Geschäft mit Software setzen. Dafür kauft HP den britischen Software-Spezialisten Autonomy. Die Ankündigung löste einen massiven Kurseinbruch aus. Zum einen ist die Computer-Sparte von Hewlett-Packard die größte der Welt und arbeitet trotz relativ niedriger Rendite mit Gewinn. Zum anderen wurde der Preis von gut zehn Milliarden Dollar für Autonomy als zu hoch kritisiert.

Bereits am Mittwochabend sickerte durch, dass es zumindest eine starke Fraktion in dem Aufsichtsgremium gibt, die Apotheker schassen will. Mitglieder des Verwaltungsrates hätten am Mittwoch bereits in diversen Gremien beraten, hieß es jetzt. Sie seien über den sinkenden Aktienpreis und fehlende Verbesserungen im Geschäftsverlauf besorgt.

Meg Whitman wurde in der Branche allerdings auch nicht als beste Kandidatin empfunden. Analysten verwiesen darauf, dass sie als Chefin der Online-Handelsplattform Ebay kaum Erfahrung mit den Geschäftsbereichen von HP habe und auch noch nie einen kriselnden Großkonzern reformieren musste. Zudem war sie bereits 2007 bei Ebay ausgeschieden, danach kandidierte sie ohne Erfolg für das Gouverneursamt in Kalifornien.

Apotheker hatte am 1. November vergangenen Jahres das Ruder bei HP übernommen, nachdem sein populärer Vorgänger Mark Hurd wegen einer undurchsichtigen Affäre mit einer externen Mitarbeiterin gehen musste. Er arbeitet jetzt für den Software-Konzern Oracle.

Die Aktionäre sind unzufrieden: Seit Apotheker an der Spitze steht, verlor die Aktie fast die Hälfte ihres Werts. Die Nachricht, dass er vielleicht gehen muss, ließ den Kurs am Mittwoch um fast sieben Prozent steigen. Nach der nächtlichen Hängepartie büßte das Papier zum Start am Donnerstag allerdings wieder sechs Prozent ein.