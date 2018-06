Inhalt Seite 1 — HP-Chef Apotheker geht - Whitman kommt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Palo Alto (dpa) - Einer der wenigen Deutschen an der Spitze eines US-Konzerns räumt seinen Posten: Léo Apotheker hört nach nicht mal einem Jahr beim Computerprimus Hewlett-Packard auf. Und das mit sofortiger Wirkung, wie das Unternehmen am Donnerstag im kalifornischen Palo Alto mitteilte.

Nachfolgerin wird wie erwartet die ehemalige Ebay-Chefin Meg Whitman. «Wir befinden uns in einer kritischen Phase und wir brauchen eine erneuerte Führung, um unsere Strategie erfolgreich umzusetzen und unsere Marktchancen in der Zukunft zu nutzen», sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Ray Lane, der selbst eine aktivere Rolle im Management übernehmen wird. Üblicherweise hat der Verwaltungsratschef nur eine Kontrollfunktion.

Apotheker hatte vor einigen Wochen - mit Rückendeckung des Verwaltungsrates - einen drastischen Strategieschwenk angekündigt. Er wollte die PC-Sparte abspalten und stattdessen auf das Geschäft mit Software setzen. Dafür kauft HP den britischen Software-Spezialisten Autonomy. Die Ankündigung löste einen massiven Kurseinbruch aus.

Nun ruhen alle Augen auf Whitman. Es ist aber unklar, inwieweit die neue Konzernchefin die jüngsten Entscheidungen überhaupt noch zurückdrehen kann oder will. Die Übernahme von Autonomy dürfte sich nicht so einfach abblasen lassen. Immerhin hat sich HP bei der Trennung von der PC-Sparte ein Hintertürchen offengehalten und versichert, dass noch nichts endgültig entschieden sei.

Bleibt noch die Personalie selbst: Wie Apotheker kommt Whitman nicht aus der Hardware-Ecke. Sie hatte das Online-Auktionshaus Ebay groß gemacht. Gegen HP sieht Ebay aber immer noch winzig aus. Kritiker zweifelten schon daran, dass es ihr gelingen werde, einen so komplexen Computerkonzern zu managen, zumal der gerade in einer schweren Krise steckt.

Der Strategieschwenk scheint viele Kunden derart verunsichert zu haben, so dass sie Käufe aufschoben. Hinzu kam die allgemeine wirtschaftliche Abkühlung. Gleich drei Mal musste Apotheker die Prognose zurücknehmen. An jedem verkauften Computer hängt im Firmenkundengeschäft aber auch oft die lukrative Wartung dran. Die Delle dürfte sich damit in der Zukunft fortsetzen.

Apotheker hatte am 1. November vergangenen Jahres das Ruder bei HP übernommen, nachdem sein populärer Vorgänger Mark Hurd wegen einer undurchsichtigen Affäre mit einer externen Mitarbeiterin gehen musste. Er arbeitet jetzt für den Software-Konzern Oracle.