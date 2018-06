Los Angeles (dpa) - Obwohl sich Oscar-Preisträgerin Halle Berry den Fuß gebrochen hat, gehen die Dreharbeiten zu «Cloud Atlas» weiter. Die Schauspielerin hatte sich am Mittwoch beim Laufen auf Mallorca an einem freien Tag ohne Dreharbeiten den Fuß gebrochen, berichtet «People.com». Die Produzenten hätten den Drehplan angepasst und würden weiterfilmen, hieß es in einer Erklärung vom Studio Warner Bros. Das Promi-Portal «Usmagazine.com» veröffentlichte ein Foto von Berry mit Gipsbein und auf Krücken.

