Der FC Schalke steht unter Schock. Völlig überraschend erklärte Trainer Ralf Rangnick wegen eines Erschöpfungssyndroms seinen Rückzug. Diese Entscheidung trifft den Revierclub hart - und wirft neue Fragen nach dem wachsenden Leistungsdruck im Profifußball auf.

Gelsenkirchen (dpa) - Erschöpft, ausgebrannt, kraftlos - Trainer Ralf Rangnick hat beim FC Schalke 04 überraschend seinen Rücktritt erklärt und den Fußball-Bundesligisten in einen Schockzustand versetzt.

Sein Geständnis, dem großen Druck auf der Trainerbank derzeit nicht mehr gewachsen zu sein, traf den Revierclub völlig unerwartet und löste in der Bundesliga lebhafte Diskussionen über die wachsenden Anforderungen im Profifußball aus. «Das war ein Schock, wir müssen das erst einmal sacken lassen. Das zieht uns den Boden unter den Füßen weg, denn das war vorausschauend nicht erkennbar», bekannte Schalke-Manager Horst Heldt.

Schweren Herzens tat Rangnick nach einem klärenden Gespräch mit der Vereinsspitze den mutigen Schritt in die Öffentlichkeit. Um weiteren Stress zu vermeiden, verzichtete er am Donnerstag auf einen Auftritt bei der vom Club eilig anberaumten Pressekonferenz. Stattdessen nahm er in einer Vereinsmitteilung Stellung: «Nach langer und reiflicher Überlegung bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich eine Pause brauche. Mein derzeitiger Energielevel reicht nicht aus, um erfolgreich zu sein und insbesondere die Mannschaft und den Verein in ihrer sportlichen Entwicklung voranzubringen.»

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Rangnick will sich der Verein Zeit lassen. «Eine Lösung werden wir finden, nicht die schnellste, aber die beste», kündigte Aufsichtsratschef Clemens Tönnies trotzig an. Beim Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag betreut Co-Trainer Seppo Eichkorn die Mannschaft.

Erste Burnout-Symptome hatte sich bei Rangnick bereits zum Ende seiner Amtszeit in Hoffenheim angekündigt. Zu Jahresbeginn verspürte er das Bedürfnis, eine längere Pause einlegen zu müssen. Doch die schnelle Einigung mit Schalke durchkreuzte diese Pläne. Die in aller Eile und mit großem Ehrgeiz getroffene Entscheidung, seinem Ex-Club helfen zu wollen, erwies sich im Nachhinein als Fehler. Gut sechs Monate später zwangen gesundheitliche Umstände ihn zur Kapitulation.

«Ich habe das am Mittwochabend erfahren und war total bestürzt», sagte Tönnies der Nachrichtenagentur dpa. Für die konsequente Entscheidung Rangnicks äußerte der Aufsichtsratschef Verständnis: «Man muss den Menschen Ralf Rangnick über den Verein stellen. Ich wünsche ihm, dass er wieder ganz gesund wird.»