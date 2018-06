Kopenhagen (dpa) - Dänemarks Fußball-Nationaltrainer Morten Olsen hat die Spekulationen über einen Wechsel zum Bundesligisten Hamburger SV neu entfacht.

«Es gibt immer Möglichkeiten», sagte Olsen der Zeitung «Ekstra Bladet» auf die Frage, ob Dänemarks Fußball-Verband (DBU) ihm vielleicht doch eine vorübergehende Doppelbeschäftigung als National- und Vereins-Coach erlauben würde. Tags zuvor hatte sich der 62-Jährige zwar grundsätzlich an dieser Lösung interessiert gezeigt, eine Bereitschaft seitens der DBU aber noch stark bezweifelt.

DBU-Pressesprecher Lars Berendt sagte der Nachrichtenagentur dpa: «Wir haben schon einmal vor zwei Jahren klargestellt, dass die Betreuung der Nationalelf ein Vollzeitjob ist.» Auf die Nachfrage, ob dies auch heute noch gelte und er eine vorübergehende Doppelfunktion Olsens ausschließe, meinte Berendt ausweichend: «Darauf antworte ich nicht.»

HSV-Sportdirektor Frank Arnesen, mit dem Olsen in den 80er-Jahren in Dänemarks Nationalelf gespielt hatte, betonte, ein Engagement sei nur dann möglich, wenn sich alle Seiten einig seien. Zugleich verwies er jedoch darauf, dass er bei seinem Ex-Club FC Chelsea vorübergehend mit einem Trainer mit zwei Jobs erfolgreich zusammengearbeitet habe. Der Niederländer Guus Hiddink hatte seinerzeit neben dem englischen Spitzenclub auch die Fußball-Nationalmannschaft Russlands betreut. Für das «Ekstra Bladet» scheint der Ausgang des Falles damit klar zu sein: «Das Ganze wird wohl mit Olsen in der Hansestadt enden.»