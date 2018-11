Mailand (SID) - Der italienische Fußballmeister AC Mailand muss vorerst auf die Dienste seines Star Alexandre Pato verzichten. Der 21 Jahre alte Stürmer zog sich am Mittwochabend beim Heimspiel gegen Udinese Calcio (1:1) eine Zerrung im rechten Oberschenkel zu und muss vier Wochen pausieren. Der Brasilianer soll spätestens am 30. Oktober beim Meisterschaftsspiel gegen den AS Rom aufs Spielfeld zurückkehren.