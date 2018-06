Inhalt Seite 1 — Rangnick tritt zurück - Heldt: «Hochachtung» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (dpa) - Erschöpft, ausgebrannt, kraftlos - Ralf Rangnick hat beim FC Schalke 04 überraschend seinen Rücktritt erklärt und den Fußball-Bundesligisten in einen Schockzustand versetzt.

«Nach langer und reiflicher Überlegung bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich eine Pause brauche», erklärte der 53 Jahre alte Fußball-Lehrer. Zwar sei ihm die Entscheidung «unheimlich schwer gefallen», aber aufgrund gesundheitlicher Probleme unumgänglich gewesen. «Mein derzeitiger Energielevel reicht nicht aus, um erfolgreich zu sein und insbesondere die Mannschaft und den Verein in ihrer sportlichen Entwicklung voranzubringen», bekannte Rangnick.

Bereits nach seiner Amtszeit in Hoffenheim, die am Jahresbeginn endete, hatte Rangnick das Bedürfnis verspürt, eine längere Pause bis zum Sommer einzulegen. Doch die schnelle Einigung mit Schalke durchkreuzte diese Pläne. Im März trat er die Nachfolge von Felix Magath an.

Schalke-Manager Horst Heldt hat «Hochachtung» vor der Entscheidung Rangnicks. Das sagte Heldt am Donnerstag in Gelsenkirchen. «Nach einem Treffen am Mittwoch haben wir uns gemeinsam entschieden, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Ralf Rangnick hat uns im Beisein von Thorsten Rarreck mitgeteilt, dass er unter einem Erschöpfungssyndrom leidet. Daher mussten wir die Reißleine ziehen, denn es geht um Rangnick», führte Heldt aus.

Rangnick habe sich in seinem derzeitigen Zustand «nicht in der Lage gesehen, die Mannschaft weiter zu führen. Ich habe Hochachtung vor dieser Entscheidung. Er hat mir gesagt, dass es ihm nicht gut geht», ergänzte der Schalke-Manager. «Das zieht uns den Boden unter den Füßen weg, denn das war vorausschauend nicht erkennbar, und in der Kürze der Zeit kann auch nicht an Lösungen gedacht werden. Das war ein Schock, wir müssen das erst einmal sacken lassen.»

Laut Schalke-Mannschaftsarzt Rarreck lautet die Diagnose bei Rangnick «vegetatives Erschöpfungssyndrom. Der Körper ist ausgelaugt, körperlich ist er am Ende. Er wird nach einer Pause zur alten Stärke zurückkommen», ergänzte der Mediziner. Rarreck verglich es mit einem Spieler, «der übertrainiert ist und seine Leistung nicht mehr bringen kann». Die Maßnahme sei präventiv, und es sei wichtig, «dass er die Speicher wieder auffüllt», meinte Rarreck.

Der plötzliche Rückzug des Trainers überraschte auch die Vereinsführung: «Ich habe das am Mittwochabend erfahren und war total bestürzt», sagte Aufsichtsratschef Clemens Tönnies der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag. Für die konsequente Entscheidung Rangnicks, sich wegen eines Erschöpfungssyndroms zurückzuziehen, äußerte Tönnies Verständnis: «Man muss den Menschen Ralf Rangnick über den Verein stellen. Das ist in diesem Moment das Wichtigste. Ich wünsche ihm, dass er wieder ganz gesund wird. »