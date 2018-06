New York (dpa) - Nach Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy plädiert auch Bundesaußenminister Guido Westerwelle für einen Fahrplan zur Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen im Nahen Osten. Am Rande der UN-Vollversammlung rief Westerwelle Israelis und Palästinenser nochmals zu einer Lösung am Verhandlungstisch auf. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat angekündigt, morgen einen Antrag auf Vollmitgliedschaft zu stellen. Befürchtet wird, dass es bei einer Blockade des Antrags im Nahen Osten zu neuer Gewalt kommt.

