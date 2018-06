Inhalt Seite 1 — US-Häftling trotz weltweiter Proteste hingerichtet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington (dpa) - Die scharfen Proteste aus aller Welt waren vergebens: Der wegen Polizistenmordes verurteilte schwarze Amerikaner Troy Davis ist im US-Staat Georgia hingerichtet worden.

Davis, der 20 Jahre lang in der Todeszelle saß und bis zuletzt seine Unschuld beteuerte, starb am Mittwochabend (Ortszeit)im Staatsgefängnis Jackson durch die Giftspritze. Um 23:08 Uhr verlor er den aufreibenden Kampf gegen das Fehlurteil aus seiner Sicht. Davis' Unterstützer reagierten bestürzt, die Familie des Mordopfers äußerte Genugtuung.

Der Exekution war ein stundenlanges Drama vorausgegangen. Bis zum letzten Moment hatten die Anwälte des 42-Jährigen für einen Aufschub gekämpft, für mehr Zeit, seine Unschuld zu beweisen. Rund eine halbe Stunde vor dem Hinrichtungstermin schalteten sie als letztes Mittel den obersten US-Gerichtshof in Washington ein. Stunden vergingen, bis die neun Richter des Supreme Court den Antrag der Verteidigung ablehnten. Auf dieses endgültige Todesurteil musste Davis nach Medienberichten mit der Giftleitung im Arm warten.

Gleichzeitig warteten rund 500 Menschen gebannt vor dem Gefängnis. Sie protestierten mit Schildern und Sprechchören, riefen immer wieder «Befreit Troy Davis» und «Todesstrafe? Zur Hölle nein!», wie Fernsehbilder zeigten. Auch Davis' anwesende Familienmitglieder hofften bis zuletzt. Die Hinrichtung war in der Vergangenheit schon dreimal gerichtlich verschoben worden, zum Teil nur Stunden vor dem Termin. Diesmal waren die juristischen Auswege versperrt.

Der Schwarze soll 1989 in Savannah (Georgia) einen jungen weißen Polizeibeamten umgebracht haben, der einem am Boden liegenden Obdachlosen helfen wollte. Die meisten Hauptzeugen hatten seit dem Mordprozess im Jahr 1991 ihre Aussage widerrufen oder abgeändert. Zudem tauchten neue Zeugen auf, nach deren Angaben sich ein anderer Mann zu der Tat bekannt hat. Die Tatwaffe war seinerzeit nie gefunden worden. Es gab auch keine physischen Beweise wie Genspuren.

Einige Familienmitglieder des ermordeten Polizisten wohnten der Hinrichtung bei. Nach Angaben anwesender Reporter wirkten sie erleichtert nach der Vollstreckung. «Wir sind die Opfer», zitierte die «New York Times» seine Witwe. Davis habe ihnen kurz vor seinem Tod fest in die Augen geschaut und erklärt: «Ich habe Euren Sohn, Vater und Bruder nicht persönlich umgebracht. Alles, worum ich Euch bitten kann, ist, den Fall eingehender zu betrachten, damit ihr tatsächlich endlich die Wahrheit sehen könnt.» Sein letztes Mahl habe er aus Protest verweigert.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warf der US-Justiz Versagen vor. Das System werde seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht, erklärt der USA-Experte der deutschen Amnesty-Sektion, Sumit Bhattacharyya, in Berlin. Der Begnadigungsausschuss habe in seiner ersten Entscheidung gefordert, dass Davis nur hingerichtet werden solle, wenn es keinen vernünftigen Zweifel an seiner Schuld gebe. «Jetzt ist er mit der Giftspritze getötet worden, obwohl es große und gut begründete Zweifel an seiner Schuld gab.»