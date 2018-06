Berlin (dpa) - Nach einem prall gefüllten Tagesprogramm ist Papst Benedikt XVI. am Abend in der Apostolischen Nuntiatur angekommen. In der Vertretung des Vatikans in Berlin-Neukölln übernachtet der Pontifex, bevor er morgen Vormittag nach Erfurt weiterfliegt. Bei einer Messe im Olympiastadion hatte Benedikt zuvor die Katholiken eindringlich dazu aufgerufen, trotz Negativschlagzeilen zu ihrer Kirche zu stehen. Vor der Nuntiatur hatten sich mehrere Dutzend Demonstranten und Schaulustige versammelt. Es blieb aber ruhig.

