Berlin (dpa) - Beim Papstbesuch in Deutschland geben im Fernsehen die öffentlich-rechtlichen Sender den Ton an. ARD und ZDF wechseln sich in der Live-Berichterstattung ab. Auch die Nachrichtensender Phoenix, n-tv und N24 sowie Sat.1 wollen zeitweilig live dabei sein. Eine Auswahl der Sendungen:

FREITAG, 23. SEPTEMBER:

- 10.40 bis 13.00 Uhr: «ZDF spezial: Der Papst in Erfurt»

- 17.15 bis 19.00 Uhr: ARD: «Der Papst in Deutschland» - Live aus Etzelsbach

- Bei Phoenix ist der Papst von 10.00 bis 13.00 Uhr Thema; einstündige Zusammenfassung ab 23.00 Uhr.

SAMSTAG, 24. SEPTEMBER:

- 8.35 bis ca. 11.30 Uhr: Die ARD überträgt die Messe mit dem Papst vor dem Erfurter Dom.