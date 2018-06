Trainer Rangnick bei Schalke 04 zurückgetreten

Gelsenkirchen (dpa) - Ralf Rangnick ist als Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zurückgetreten. Der 53-Jährige sei «aufgrund eines Erschöpfungssyndroms momentan nicht in der Lage, die Kraft und Energie aufzubringen», die Mannschaft weiter zu führen, teilte der Verein am Donnerstag mit. Rangnick hatte erst im März als Nachfolger von Felix Magath das Amt bei den Gelsenkirchenern übernommen. «Nach langer und reiflicher Überlegung bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich eine Pause brauche», teilte Rangnick in einer Erklärung mit.

Vettel: Fühle keinen Extra-Druck

Singapur (dpa) - WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel bleibt vor dem womöglich entscheidenden Rennen um die Formel-1-Weltmeisterschaft cool. «Ich fühle keinen Extra-Druck, die WM hier zu gewinnen oder an irgendeinem anderen Ort», sagte der 24 Jahre alte Red-Bull-Pilot am Donnerstag in Singapur. Während Verfolger und Kollegen den Titelkampf bereits vor dem 14. von 19 Saisonrennen zugunsten Vettels als entschieden ansehen, meinte dieser nur: «Wir müssen uns immer daran erinnern, mit welchem Ziel wir in die WM gestartet sind. Und das war nicht, den Titel in Singapur zu holen, sondern ihn überhaupt zu verteidigen.»

Achtelfinal-Aus für Kohlschreiber in Metz

Metz (dpa) - Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Metz im Achtelfinale ausgeschieden. Der 27 Jahre alte Augsburger unterlag bei der mit 450 000 Euro dotierten Veranstaltung am Donnerstag dem niederländischen Qualifikanten Igor Sijsling mit 4:6, 5:7 und zeigte dabei eine enttäuschende Vorstellung. Im vergangenen Jahr hatte Kohlschreiber in Metz das Halbfinale erreicht. Damit sind bei dem Turnier keine deutschen Tennisprofis mehr vertreten.

Görges im Viertelfinale von Seoul