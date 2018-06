Memmingen (dpa) - Urteil im Inzest-Prozess: Das Landgericht Memmingen hat einen 46 Jahre alten Familienvater zu sieben Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Der Mann hatte sich an zwei seiner insgesamt vier Töchter jahrelang vergangen. Mit der Älteren hat er zwei Kinder. Das Gericht verurteilte ihn deshalb wegen des Beischlafs zwischen Verwandten in 161 Fällen und wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in 54 Fällen.

