Kopenhagen (Dänemark) (SID) - Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) setzt im Straßenrennen der WM in Kopenhagen am Sonntag voll auf Sprintstar André Greipel. Der 29 Jahre alte Rostocker, der im Sommer eine Etappe bei der Tour de France gewonnen hatte, führt das neunköpfige deutsche Aufgebot als Kapitän an. Neben dem Profi vom Team Omega Pharma-Lotto gehen dessen Teamkollege Marcel Sieberg, Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin, John Degenkolb, Bert Grabsch (alle HTC-Highroad), Danilo Hondo (Lampre), Marcel Kittel (Skil-Shimano), Andreas Klier (Garmin) und Christian Knees (Sky) über die 266 km an den Start.

"Der Kurs ist okay, die Truppe ist gut, ich bin in einer guten Verfassung", sagte Greipel. Die ansteigende Zielgerade in Kopenhagen könnte Greipel im Falle einer Sprintentscheidung entgegenkommen: "Wir hoffen auf wenige Attacken im Finale und wollen das Tempo hoch halten."

Als größte Konkurrenten gelten Greipels Erzrivale Mark Cavendish (Großbritannien), Philippe Gilbert (Belgien), Titelverteidiger Thor Hushovd (Norwegen) sowie der dreimalige Weltmeister Oscar Freire (Spanien).