Berlin (SID) - Ex-Champion Arthur Abraham will bei seiner Rückkehr ins Mittelgewicht noch in diesem Jahr seinen ersten Aufbaukampf bestreiten. "Es gibt Ende November oder Anfang Dezember einen ersten Fight", sagte der gebürtige Armenier am Donnerstag in Berlin. Wo und gegen wen er kämpfen wird, stehe noch nicht fest, sagte der einstige Schlumpfboxer.

Im Mittelgewicht feierte Abraham als ungeschlagener Champion in 30 Kämpfen seine größten Erfolge, ehe er ins Super-Mittelgewicht wechselte und drei seiner vier Kämpfe verlor. Für seine endgültige Rückkehr ins Mittelgewicht (72,5 kg) muss er allerdings noch zehn Kilo abnehmen. Das soll in kleinen Schritten erfolgen. "Bis zum ersten Aufbaukampf will ich nur noch 75 kg wiegen", kündigte der ehemalige Weltmeister an.